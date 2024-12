Sanremo 2025, la coppia che non ti aspetti: prima Bianca Guaccero, poi Selvaggia Lucarelli

Sanremo 2025, Cattelan conferma Selvaggia Lucarelli al Dopofestival. Si parla invece di Bianca Guaccero per il Primafestival

Pian piano si sta delineando il cast che comporrà Sanremo 2025. Stabiliti i cantanti (seppure con qualche polemica), è arrivato il momento dei conduttori. Oggi arrivano nuove conferme che Selvaggia Lucarelli affiancherà Alessandro Cattelan al Dopofestival. A dirlo è stato direttamente il conduttore del programma che segue la serata principale, supportato dal direttore artistico Carlo Conti, durante la conferenza stampa dal titolo Sarà Sanremo in programma questa sera su Rai1.

"Selvaggia Lucarelli è passata a trovarmi al mio podcast. Abbiamo fatto una bella chiacchierata", ha detto Cattelan, che sarà anche co-conduttore nella serata finale, commentando le voci sulla giornalista. "Ci siamo conosciuti un po' meglio e le ho proposto di stare insieme a me durante il Dopofestival - ha aggiunto - È intelligente, molto brillante e ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di fare questa cosa insieme: lei ha accettato ma adesso non voglio fare il passo più lungo della gamba. È passato tutto alla Rai per quanto riguarda la parte burocratica". La proposta sembra avere già l'approvazione di Carlo Conti: "Selvaggia mi pare un'ottima idea".

Le soprese però non finiscono qui. Si parla infatti della possibilità che Bianca Guaccero dopo il successo a Ballando con le stelle sarà la conduttrice del Primafestival. L'attrice pugliese poi dovrebbe affiancare Nek nel talent Dalla Strada al Palco, in programma su Rai1 a partire da venerdì 10 gennaio.