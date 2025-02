Sanremo 2025, le canzoni più ascoltate e scaricate del Festival. La classifica

Sanremo 2025, le canzoni più ascoltate dopo la prima serata: tutti i numeri degli artisti su Spotify

Ieri si è conclusa la prima serata di Sanremo 2025 e il pubblico ha così avuto modo di ascoltare per la prima volta i brani in gara. Dopo la fine dell'embargo, anche Spotify ha reso disponibile la sua playlist dedicata al Festival con tutte le 29 canzoni, che viene mostrata agli utenti non appena aprono l'app. Se ciò non avviene potete sempre recuperarla cercando "Sanremo 2025".

Al momento è difficile dire quale sia l'artista più ascoltato ma sappiamo che Simone Cristicchi con la sua "Quando sarai piccola" è molto apprezzato con 110mila ascolti sul proprio profilo personale in appena 9 ore. Giorgia segue con 100mila stream per la sua "La cura per me". Chiude il podio provvisorio Brunori Sas con 89mila ascolti. Fedez invece arriva a 24mila stream.

Per quanto riguarda invece gli artisti in gara a Sanremo 2025 con più seguito, stando ai dati di Preply il primo è Tony Effe con 4 milioni di ascolti mensili. Sul podio ci sono anche Rose Villain e Olly. La canzone più ascoltata scritta da uno dei cantanti in gara è invece ITALODISCO dei The Kolors con 175 milioni di stream.