Sanremo 2025, Cristicchi scartato da Amadeus: "Meglio così. Nel suo Festival mi sarei sentito a disagio"

Simone Cristicchi è uno dei grandi favoriti per la vittoria finale di Sanremo 2025, la sua canzone "Quando sarai piccola", legata alla malattia della madre, ha commosso (quasi) tutti. Il teatro Ariston gli ha riservato due standing ovation consecutive, nella prima e nella seconda serata, l'unico artista in gara a ricevere questo apprezzamento. Ma la sua canzone non è certo nuova e ha svelare tutto è stato proprio Cristicchi. "Era già pronta da cinque anni ed era anche stata presentata ad Amadeus che però non l'ha scelta. Nessuna rabbia, - spiega Cristicchi a Il Corriere della Sera - sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo".

Simone Cristicchi ha raccontato la storia del brano ed ha ammesso di aver scritto il testo molto tempo prima: "L’ho scritto cinque anni fa e racconta il mio vissuto. Il brano è cambiato nel tempo. Nella prima stesura non c’era il passaggio sulla rabbia che c’è nello special perché nella mia esperienza personale quel momento è arrivata dopo e ho voluto dare risalto anche alla mia parte ferita. Con questa canzone però volevo raccontare più che le connotazioni medico patologiche dell’Alzheimer, il ciclo di vita di un’esperienza personale. Anche con uno sguardo al futuro".