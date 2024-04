Sanremo: De Girolamo, 'Bonolis a Ciao Maschio non ha escluso conduzione'

Paolo Bonolis? "Nell’intervista che gli ho fatto a 'Ciao Maschio' sulla possibile conduzione di Sanremo prima chiude e poi lascia aperto. Mi ha detto prima 'no, ho un’età, mi potrò pure riposare' e poi ha detto 'effettivamente, vediamo'. Quindi ha aperto, o meglio non ha escluso insomma". A parlare, ospite di Rai Radio1, a 'Un Giorno da Pecora', è Nunzia De Girolamo intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro con cui ha parlato della prima puntata della trasmissione che conduce su Rai1 e che andrà in onda domani in seconda serata. Secondo lei Amadeus andrà via dalla Rai? "Temo di sì, e in tal caso sarebbe una grande perdita", osserva De Girolamo.

Paolo Bonilis dunque non esclude sanremo, anche se per l'edizione 2025 in pole position resta Carlo Conti.

Rai 1: Torna "Ciao Maschio" con Nunzia De Girolamo - Ospiti Paolo Bonolis, Giacomo Giorgio e Claudio Cecchetto

È “Il coraggio e la paura in un rapporto di coppia’’ il tema di “Ciao Maschio” il programma condotto da Nunzia De Girolamo che torna sabato 13 aprile a mezzanotte su Rai 1. Ospiti della prima puntata sono il uconduttore televisivo Paolo Bonolis; l’attore Giacomo Giorgio, protagonista, tra le altre cose, di ‘’Mare Fuori’’ dove interpetra Ciro Ricci; e Claudio Cecchetto, conduttore radiofonico e televisivo, talent scout per eccellenza.

In uno studio che seguirà il modello scenografico dei club per soli gentiluomini, la prima puntata avrà come filo conduttore il tema del coraggio e della paura nei rapporti di coppia. Declinato con i tre ospiti, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Nunzia chiederà agli ospiti se in amore fa più paura l’abitudine o la perdita di fiducia. Ma non solo: la conduttrice scaverà anche tra le loro paure più profonde, chiedendogli di riportare alla memoria un atto di coraggio di cui sono stati protagonisti in una relazione di coppia. E, infine, quando una relazione tra due persone finisce, si ha il coraggio di ammetterlo apertamente o prevale la paura di comunicarlo?

La discussione del tema comune sarà preceduta da interviste face to face che la conduttrice farà con ognuno degli ospiti.

Anche le Karma-B, in maniera sicuramente provocatoria, daranno il loro punto di vista su quanto appena ascoltato. Il pubblico a casa sarà chiamato, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio, a partecipare e dire la sua sui social, sia sul tema di puntata che sugli aneddoti e racconti appena ascoltati.

