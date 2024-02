Sanremo, dopo il caso John Travolta ora tocca alle bollicine "sospette"

Sanremo, dopo il caso John Travolta ecco le bollicine "sospette"

Dopo John Travolta, un nuovo caso rischia di mettere in difficoltà Amadeus e la Rai. "Senti - dice Amadeus a Giorgia, insieme sul palco dell’Ariston- vuoi rivelare al pubblico, visto che tra poco ci regalerai alcune delle tue canzoni, dei grandi successi, con un'atmosfera incredibile, come ti prepari vocalmente ad affrontare il palco". "Lo devo dire? Perché tu lo sai", risponde Giorgia.

"Lo so", dice Amadeus. "Tu sai tutto", prosegue Giorgia. "Lo so, dillo tu", dice Amadeus. "Prendo coraggio con un goccino di bollicina rigorosamente italiana, un goccino", afferma Giorgia.

E, riporta l’AdnKronos, Amadeus conclude: "Ho stappato una bottiglia, ti do un goccino di bollicina rigorosamente italiana, e poi sentirete come canta Giorgia. Tra poco rincomincia Sanremo 2024, anzi non ci fermiamo proprio, a tra pochissimo", si congeda il conduttore lanciando il blocco pubblicitario.

Ed è proprio sulla pubblicità che si è concentrata l’attenzione dei telespettatori e “detective” di Sanremo più attenti. Infatti, nel blocco pubblicitario successivo al simpatico siparietto, compare anche anche uno spot del Prosecco Maschio. Sicuramente il riferimento sarà stato casuale ma la vicenda Travolta ha accesso decisamente i riflettori su ogni parola, riferimento o ammiccamento che avviene sul palco dell'Ariston.