Sanremo, ecco la scaletta della seconda serata. Via Ferragni, arriva Fagnani

Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata. Cambio alla co-conduzione

È tutto pronto per la seconda serata. Dopo il record di ascolti della “premier” di ieri, martedì 7 febbraio, Amadeus è pronto a tornare sul palco dell’Ariston per far cantare i restanti 14 cantanti in gara. Al termine di tutte le esibizioni, verrà stilata una classifica provvisoria che unisce tutti e 28 i concorrenti, sulla base dei voti dei giornalisti della carta stampata, della radio e del web.

Via Chiara Ferragni, arriva "Lady Mentana"

Tutti i riflettori su Francesca Fagnani. Per la seconda serata del Festival, a condurre insieme ad Amadeus ci sarà “Lady Mentana”. Giornalista e conduttrice di “Belve”, programma ormai cult di Rai 2, prenderà per la prima volta nella sua carriera la scena su un palco prestigioso come quello dell’Ariston. Uno spazio, questo, che Fagnani si è meritata grazie alla fiducia di Amadeus e all’affetto che il pubblico le sta dimostrando: il suo show è tra i più amati di casa Rai, e gli spettatori non vedono l’ora di vederla in azione al Festival. Insieme a lei, ancora una volta troviamo Gianni Morandi, ospite fisso di tutte e cinque le serate del Festival.

Sanremo 2023, tutti gli ospiti della seconda serata

Proprio Morandi, nella seconda serata si unirà a Massimo Ranieri e Al Bano per un’esibizione mai vista prima. Si tratta infatti di tre colonne portanti della musica italiana, che per la prima volta uniscono le forze per offrire al pubblico uno spettacolo incredibile.

Ma non è tutto. La seconda serata fa anche da esordio per i primi ospiti internazionali: i Black Eyed Peas, band americana famosa in tutto il mondo. Non solo. Amadeus darà anche spazio alla comicità con la presenza di Angelo Duro, ex “Iena” e ora comico di successo.

Sanremo 2023, le esibizioni di stasera mercoledì 8 febbraio

Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2023, Amadeus ha annunciato l’ordine con cui i 14 Big in gara compariranno sul palco dell’Ariston per farci conoscere i loro brani inediti. Ecco, dunque, la scaletta dei cantanti di questa sera, mercoledì 8 febbraio.

Will – “Stupido”

Modà – “Lasciami”

Sethu – “Cause perse”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Lazza – “Cenere”

Giorgia – “Parole dette male”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Shari – “Egoista”

Madame – “Il bene nel male”

Levante – “Vivo”

Tananai – “Tango”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

LDA – “Se poi domani”

Paola & Chiara – “Furore”