Sara Croce a Ballando con le Stelle, curve mozzafiato in bikini e scatti bollenti. FOTO

Sara Croce sbarca in Rai, guarda gli scatti stellari dell'ex "Madre natura" di Paolo Bonolis. FOTO

Cast in dirittura d’arrivo. A “Ballando con Le Stelle”, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 a partire dal 21 ottobre, arriva madre natura: Sara Croce, modella e personaggio televisivo, nota per le sue partecipazioni ai programmi targati Mediaset di Paolo Bonolis.

Sara si aggiunge alle già annunciate Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan e Rosanna Lambertucci. A rivelarlo è la Rai.

Già da tempo in televisione, Sara Croce è anche molto amata sui social. Non è raro, infatti, che la giovane show girl pubblichi delle foto da urlo, mettendo in mostra il suo fisico da mozzafiato.

Solo su Instagram, può contare su oltre 1 milione di follower i quali, spesso, la riempiono di complimenti nei commenti sotto ai suoi post. “Bellissima come sempre, sei la mia preferita!”, scrive una fan su Instagram. “La più bella in circolazione, meriti di più”, commenta invece un altro affezionato fan della ragazza.