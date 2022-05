Sara Croce, lato b in mostra da Costanzo: tsunami di sms piccanti. VIDEO

Sara Croce, dopo l'incidente del vestito da Maurizio Costanzo scoppia il caso Telegram: "Mi hanno scritto delle cose piccanti..."

Sara Croce vittima di messaggi "piccanti". La Bonas di Avanti un altro, ormai ospite fissa del Maurizio Costanzo Show, è incappata in un incidente piuttosto particolare durante la scorsa puntata del programma in onda su Canale 5. Nel mezzo di un ballo con il celebre comico romano Lillo, alla bellissima show-girl di 23 anni si è completamente sollevato il vestito lasciandole in bella mostra tutto il lato B.

Le scuse della diretta interessate non sarebbero bastate, visto che qualche giorno dopo ha dovuto fare i conti con messaggi decisamente sgradevoli. A rivelarlo è proprio il conduttore dello show. "Scusi Sara, che le è successo al telefono? Che le hanno fatto?", ha chiesto Costanzo alla ragazza: "Ehm… hanno fatto girare il mio numero su Telegram", risponde lei.

Poi la modella è scesa nei dettagli: "Non è stato bellissimo perché sono stata riempita di messaggi da chiunque. Ho il telefono con me adesso ma non ho ancora cambiato numero, non so se farlo… Fanno commenti molto piccanti, diciamo… su di me".

