Saviano, stasera lo speciale Camorra su Mediaset. Uno sgarbo per i vertici Rai

Roberto Saviano, il suo speciale riaccende lo scontro Mediaset-Rai

Rai e Mediaset tornano a scontrarsi. Questa volta al centro delle polemiche finisce lo speciale di Roberto Saviano sulla Camorra. Il programma doveva essere trasmesso da Viale Mazzini, era già stato tutto montato e pagato, ma all'ultimo l'ad Roberto Sergio aveva deciso di annullare tutto e quelle sette puntate, proprio programmate per novembre, non sono mai più entrate in palinsesto. Da qui la decisione di Mediaset di "rubare" Saviano alla concorrenza e il tentativo - si legge su Il Fatto Quotidiano - di opporsi da parte dei vertici di Viale Mazzini. Missione fallita a quanto sembra, lo speciale de "Le Iene" che si intitola Inside - La Camorra, andrà in onda questa sera.

Dal settimo piano di Viale Mazzini - prosegue Il Fatto - sarebbe partita una chiamata a Cologno nelle settimane precedenti. Così lo speciale de Le Iene , inizialmente previsto ad inizio del mese di novembre non è poi andato in onda, riprogrammato o meglio "congelato" fino appunto a questa sera. I vertici Rai smentiscono lo scontro: "Assolutamente falso, non abbiamo bloccato nulla, non c’è stata alcuna telefonata". Ma le fonti de Il Fatto, invece, confermano che l'interlocuzione tra Roma e Cologno ci sia stata. "La scelta è aziendale, non politica", disse lo scorso fine luglio Sergio annunciando, a sorpresa, la soppressione del programma di Saviano. Avvenuta dopo uno scontro di mesi tra lo scrittore e Matteo Salvini.