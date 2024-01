Scandalo a Sanremo: il marito di Annalisa (in gara) è sponsor del festival

Il marito di Annalisa, Francesco Muglia, è il vicepresidente marketing di Costa Crociere (sponsor del festival)

Mentre la 74esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina con il suo carico di attese e melodie, ecco che tra i corridoi dell'Ariston si insinua un pettegolezzo che sa di novità e...di marketing. Annalisa, nota stella del pop, quest'anno in gara con la freschezza di chi ha appena pronunciato il fatidico "sì", non si è scelta un marito qualunque. Sì perchè la cantante lo scorso giugno ha sposato in gran riserbo Francesco Muglia, nientemeno che il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, uno degli sponsor storici del Festival.

Un dettaglio di rilievo, tutt'altro che da trascurare, soprattutto alla luce del fatto che il neo-marito di Annalisa svolge un ruolo attivo nell'organizzazione dei contenuti e dei concerti sulla nave di Costa Crociere durante il Festival. Non si tratta di una partecipazione marginale, ma bensì della supervisione diretta degli aspetti chiave dell'evento. E proprio nell'edizione di quest'anno, l'offerta artistica si preannuncia ricca e variegata, con Enrico Brignano ad inaugurare la settimana festivaliera il 4 febbraio, seguito da Tedua, il celebre Gigi D’Agostino, Bob Sinclair e Bresh.

Ad aprire il vaso di Pandora è il magazine MOW , rivelando dettagli interessanti riguardo il primo incontro tra la cantante e l'attuale marito. L'incontro, risalente al 2020, avvenne in un contesto quanto mai romantico e non del tutto casuale: a bordo di una nave da crociera, durante un evento della compagnia, con Annalisa come special guest. Nonostante questa rivelazione possa sembrare un colpo di scena degno di una soap opera, non è una sorpresa per chi conosce il profilo professionale e personale dei due. Annalisa, con una carriera musicale già consolidata, non avrebbe di certo bisogno di "raccomandazioni" per brillare nel firmamento musicale italiano. Muglia d'altro canto, nato nel 1980 a Padova, ha un background accademico e professionale altrettanto solido: laureato in Lettere e specializzato in Marketing e Comunicazione, ha iniziato la sua carriera in Danone per poi raggiungere una posizione di vertice in Costa Crociere. Come evidenzia la stessa cantante, il loro incontro non è stato un fulmine a ciel sereno. “L’ho conosciuto a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stato un incontro stimolante, pieno di iniziativa e creatività", ha raccontato Annalisa.

Quali sono gli sponsor Rai per Sanremo