Schlein dà i voti ai look di Sanremo: ormai l'armocromista non le serve più

Schlein e la sua passione per Sanremo: "Bonus Chanteclair per i Ricchi e Poveri"

Elly Schlein e la sua passione sfrenata per il Festival di Sanremo. Sulla sua candidatura alle Europee e su altri temi chiave per il futuro del Pd la segretaria non si sbilancia ma sulla kermesse canora Schlein si scatena. E come tradizione, dal 2009 anche quest'anno ha intrattenuto i suoi follower con il "TotoSanremo". Pagelle canore, ma soprattutto estetiche, sui cantanti in gara. Il tutto in presa diretta. Un piccolo "privilegio" - si legge su Il Corriere della Sera - per gli "amici" sulla sua vecchia pagina personale di Facebook, quella usata quotidianamente prima del grande salto.

"Siate solo più istituzionali del solito, che ci guardano", aggiunge poi con una faccina sorridente rivolgendosi ai suoi follower. Tra questi ultimi non ci sono solo sostenitori politici, ma anche molti amici di lungo corso di Schlein, che rendono il dibattito più genuino. "Notte gente! A duman", si congeda a un certo punto in dialetto la leader dem. Ma un’amica l’avverte: "Ma come, proprio adesso che c’è Crazy J?". La replica: "Ahahah, vero! Ma non riesco a perdonarle di aver fregato il pezzo a Cardiotrap". Il riferimento è alla fortunata serie della Rai e infatti poi confessa: "Mi son cantata tutta la sigla di Mare fuori". Cauta su tutto, ma non su Sanremo. Si sbilancia anche sul suo look preferito: "Bonus Chanteclair per i Ricchi e Poveri (abito piumato)".