Schwarzenegger si arma di pala e ripara da solo una buca nel suo quartiere

Los Angeles non ha risolto il problema delle buche stradali e Arnold Schwarzenegger si è quindi preso la briga di ripararne una da sé. L'attore, culturista ed ex Governatore della California si è armato di pala e ha riparato il manto danneggiato da ormai 3 settimane. L'iniziativa è stata molto apprezzata dal suo vicinato. "Dico sempre: non lamentiamoci, facciamo qualcosa", ha scritto Schwarzenegger condividendo il video delle riparazioni su Twitter.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT