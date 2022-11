Selvaggia Lucarelli contro Le Iene. "E' un programma socialmente pericoloso"

Selvaggia Lucarelli: "Doppia punizione, microfono sbattutto in faccia"

Il caso della finta fidanzata virtuale che ha portato nel giro di un anno a due veri suicidi, riaccende una storica polemica tra Selvaggia Lucarelli e la trasmissione "Le Iene". Roberto Zaccaria, l'autore del raggiro ai danni di Federico, il giovane 24enne suicida, ha deciso di togliersi la vita dopo che il suo caso è diventato mediatico e l'uomo è stato raggiunto fino sotto casa dall'inviato de "Le Iene" e inquadrato dalle telecamere. "Le Iene - scrive Lucarelli sul Domani - sono un programma socialmente pericoloso. Lo sostengo da anni, ho scritto numerosi articoli (l’ultimo due settimane fa) denunciando la disinformazione che la squadra di Davide Parenti continua a diffondere da Stamina in poi, ma il problema non è mai stato solo questo".

"Come più volte ho ricordato, - prosegue Lucarelli - il problema a monte è il metodo. Sono due decenni che si assiste allo scempio che le Iene fanno del giornalismo, che accettiamo le immagini di macchiette in giacca e cravatta all’inseguimento di persone per strada, sul proprio posto di lavoro, nelle proprie abitazioni private. Nel caso dell'uomo che si fingeva una donna, era seguito un processo, il sessantaquattrenne era stato condannato a una multa per sostituzione di persona ma non era stato ritenuto colpevole del suicidio del ragazzo (le altre ipotesi di reato erano state archiviate). Insomma, tra processo e multa, Roberto aveva pagato il suo debito con la giustizia. E qui arrivano le Iene che non si accontentano di raccontare la storia e accendere una luce su quanto si possa arrecare dolore con le truffe sentimentali, no, dovevano andare a caccia del colpevole". La vicenda si è conclusa in modo tragico, l'uomo ha deciso di togliersi la vita.