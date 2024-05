Serena Bortone al Salone del libro: “La contestazione Rai? Ho detto la verità. Valuto il da farsi con l'avvocato e il sindacato"

“Adesso sto valutando con l’avvocato e con il sindacato come affrontare il provvedimento. Sono tranquilla, posso dire questo. Sono felice di essere al Salone, questo non me lo può togliere nessuno. Ho detto solo la verità”. La giornalista Serena Bortone arriva all’Arena Robinson, lo spazio di Repubblica al Salone del Libro di Torino e anche se è qui per presentare il suo primo romanzo tutti si aspettano da lei risposte sulla vicenda che la vede protagonista dello scontro con la Rai, l’azienda che le ha recapitato una “lettera di chiarimento”, avviando un provvedimento disciplinare nei suoi confronti per aver pubblicato sui social il 20 aprile un post contrario alla policy aziendale e lesivo dell’immagine della Rai.

Bortone ha scritto all’una di notte sulla chat 25 aprile di Massimo Giannini un commento per quanti le stavano esprimendo solidarietà scatenate al diffondersi della notizia del provvedimento disciplinare che l’aveva raggiunta: “Grazie della solidarietà ho ascoltato tante bugie ma proprio tante”. Ma al Salone per questo appuntamento che avrebbe dovuto essere sereno e di soddisfazione, preferisce chiudere ogni comunicazione sul punto, preoccupata della possibili ripercussioni di una sua dichiarazione fuori dal contesto per il quale ha ottenuto l’autorizzazione a rilasciare interviste. “Io non vorrei parlare della vicenda per un semplice motivo – dice sorridente -: sono stata autorizzata dall’azienda a rilasciare un intervista su questo libro”.