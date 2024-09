Shakira lancia "Soltera", inno femminile dal ritmo afrobeat (dopo il successo di Punterìa)

Soltera è ufficialmente uscito, svelato il nuovo brano di Shakira (in radio dal 4 ottobre): si tratta di un inno femminile dal ritmo afrobeat contagioso, già molto caldo a livello online dopo le riprese del video (in uscita prossimamente) girato al LIV di Miami con la partecipazione di Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons.

La star colombiana - che ha venduto 95 milioni di dischi in tutto il mondo oltre a essere in top 5 tra le artiste all time più visualizzate su Youtube - e vincitrice di tre Grammy e dodici Latin Grammy presenta questa canzone dopo il grande successo del singolo “Punterìa”, cha ha raggiunto la posizione numero 1 dell’Airplay radiofonico italiano. Senza dimenticare le 3 nomination ai Latin GRAMMY che Shakira ha ricevuto la scorsa settimana nelle categorie “Album of the Year” per Las Mujeres Ya No Lloran, “Song of the Year” per “Entre Paréntesis,” e “Best Latin Electronic Music Performance” per “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)”.

Shakira prepara il tour (sold out)

Non solo Soltera. Shakira si prepara per il suo tour sold out “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” che la porterà in Nord America e Canada ed è stato organizzato da Live Nation. La prima parte del tour partirà il 2 novembre da Palm Desert in California e toccherà poi Los Angeles, Miami, Toronto, Brooklyn, Chicago e molte altre città. Famosa per la sua grande energia e la sua sensualità sul palco, Shakira porterà in tour brani estratti dal suo ultimo album e le hit del suo straordinario repertorio.





Shakira e l'album 7 volte platino

Las Mujeres Ya No Lloran, l'ultimo album di Shakira intanto è già un successo: ha debuttato al primo posto della classifica Billboard Latin Album and Latin Pop Album ed è stato certificato 7 volte platino nelle prime 24 ore dall’uscita, con oltre 10 miliardi di stream complessivi audio e video, che lo hanno reso l’album più ascoltato dell’anno.

(foto Nicolas Gerardin)



Las Mujeres Ya No Lloran è un esempio lampante della resilienza e della forza di Shakira, così come del potere della musica di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi.