Sky, ecco la nuova campagna di Sky Q e Sky Wifi

E’ on air su tutte le principali emittenti la nuova campagna pubblicitaria di Sky dedicata a Sky Q, e a breve anche a Sky Wifi, con un simpatico cagnolino come protagonista che esprime in modo ironico la felicità della famiglia di cui fa parte, dove tutti trovano ciò che preferiscono vedere in tv con grande facilità e possono connettersi a ciò che amano con una connessione davvero stabile e performante in tutte le stanze di casa.

Ideata dalla Sky Creative Agency Italia in sinergia con la Creative Agency di Sky UK, la campagna è ambientata in uno dei luoghi più frequentati della casa, il divano, e, sulle note di Just Can’t Get Enough dei Depeche Mode, racconta come Sky Q sia il punto di riferimento per tutta la famiglia, il posto in cui ognuno trova quello che gli piace con un’esperienza di visione semplice e coinvolgente e un’offerta ricchissima di contenuti.

Scegliere cosa guardare in TV e accontentare tutti è facile, con i grandi Show di Sky come X Factor e Masterchef, le Serie TV Sky Original come Gomorra, i film più attesi come Godzilla Vs Kong, lo sport e il calcio di Sky e la possibilità di trovare in unico posto tante app come Netflix, Amazon Prime Video di Amazon e Disney+, a casa sono tutti contenti, animali domestici compresi.

Il simpatico cagnolino e la sua famiglia racconteranno, a partire dal 30 agosto e per i mesi successivi, anche Sky Wifi,la connessione internet recentemente premiata numero 1 in Italia per rapporto qualità-prezzo che ha definito un nuovo standard di qualità per quanto riguarda la velocità delle connessioni ultrabroadband, soddisfacendo pienamente le esigenze fortemente sentite dai consumatori.

La campagna pubblicitaria sarà declinata su tutti i mezzi ed è stata realizzata dalla casa di produzione Akita con la regia di Paolo Monico. La strategia e il planning offline sono a cura di Wavemaker, la strategia e il planning digital di Simple Agency.