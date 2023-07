Sky, Anna Billò lascia il salotti della Champions. Ecco chi la sostituirà

Sky, Anna Billò lascia il salotto della Champions dopo 19 anni

Anna Billò lascia Sky dopo 19 anni. A dare l’annuncio, arrivato a sorpresa, la stessa conduttrice su Instagram.

In avvio da cosiddetta "bordocampista" a San Siro; in questo ruolo, dice la leggenda, aveva ‘incontrato’ il marito, Leonardo de Araújo, calciatore e poi allenatore e dirigente sportivo, dal quale ha avuto i figli Tiago e Tomas, e che le aveva chiesto di sposarlo in diretta tv durante i sorteggi di Champions League. Nel tempo era divenuta l’erede di Ilaria D’Amico nella gestione del salotto top di Sky, quello di commento e racconto delle partite di Champions.

Subito dopo, su Twitter, gli ha risposto il direttore, Federico Ferri: “Le cassette con la staffetta dalla tribuna al parcheggio del San Paolo, chiusi nello stadio a Bordeaux, a bordo campo al Bernabeu. E poi in ruoli diversi, fino a Istanbul. Ma sempre insieme. Grande professionista, grandissima persona. In bocca al lupo Anna”.

Come riporta il sito Primaonline.it, dire cosa farà la Billò è difficile. Dopo una pausa, magari, potrebbe decidere di lavorare per le altre redazioni sportive adatte al personaggio e la sua professionalità: Dazn, Mediaset (specie se è vero che sta per prendere i diritti in chiaro della Serie A), Prime, la Rai e perfino l’eventuale canale di Lega di cui si parla come qualcosa di più che una ipotesi vaga, sono gli eventuali punti di approdo.

Per il direttore Ferri, comunque, scatta immediatamente, ma non troppo, la necessità di sostituirla nel ruolo. Ed è ovvio che la scelta da fare non sarà banale, tra gli uomini che potrebbero svolgere il compito e le tante donne bravissime e competenti della redazione. Tra i maschi Fabio Caressa aveva già fatto il supplente della D’Amico. Tra le ipotesi possibili al femminile, quella della ‘jolly’ Federica Masolin, brava su tutti i terreni ma decisamente più specializzata sui Motori.

Tra i tanti nomi papabili ci sono poi quelli Sara Benci, formatasi nelle tv locali a Sky dal 2008, solida opzione. Candidate eccellenti anche Cristiana Buonamano ed Eleonora Cottarelli (con tennis e pallavolo però come aree di vocazione), bravissime nel condurre gli studi real time di Sky Sport 24. Ovviamente ottime chanches per Federica Lodi e Giorgia Cenni, abili e varie volte provatesi anche sui registri ironici. E quindi, Marina Presello, dal Triveneto, estrazione tv locali (TeleFriuli) anche lei, fortissima su tutto ma con una rodata esperienza sui campionati ‘minori’.