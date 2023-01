Sky, calano ricavi (-11,5%) e pubblicità. Ma crescono gli abbonati

Sky, ricavi giù (-11,5%) e pubblicità in calo nel 2022. Ma crescono gli abbonati

Crescono gli abbonati, ma calano i ricavi. Comcast Corporation, il colosso mediatico fondato dal miliardario americano Rupert Murdoch a cui fa capo Sky, ha pubblicato i conti relativi al quarto trimestre del 2022 e quelli relativi all’intero esercizio della pay tv.

Nel quarto trimestre del 2022, Sky ha registrato ricavi in calo del 13% a quota 4,4 miliardi di dollari contro gli oltre 5 miliardi “portati a casa” nel 2021. Se non si tiene conto dell’impatto dei cambi di valuta, il giro d’affari del broadcaster europeo è comunque in linea con lo scorso anno. A livello di abbonati, invece, il numero di sottoscrizioni è aumentato di 129.000 unità nel quarto trimestre arrivando a 23,1 milioni.

Nell’intero ciclo dei 12 mesi, invece, i ricavi di Sky sono scesi dell’11,5% a 17,9 miliardi contro i 20,2 miliardi incassati del 2021. Calo che, però, si ferma all’1,2% se non si considerano i cambi valutari, Gli abbonati, invece, sono cresciuti di 88.000 unità rispetto all'anno precedente.

L’EBITDA Adjusted è in crescita a oltre 2,5 miliardi di dollari (2,36 miliardi di dollari nell’esercizio precedente). I ricavi diretti da consumatori sono pari a 3,5 miliardi di dollari, in linea con il 2021, riflettendo l’incremento nel Regno Unito e controbilanciati da minori ricavi in Germania e Italia.

I ricavi pubblicitari sono diminuiti del 9,6% a 564 milioni di dollari, riflettendo principalmente minori entrate in UK, compreso l’impatto della programmazione della Coppa del mondo FIFA. I ricavi da contenuti sono aumentati del 6,5% a 304 milioni di dollari.