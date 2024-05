SKY INCLUSION DAYS l' inclusione è la diversità oggi

SKY INCLUSION DAYS si è svolto a Milano al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardoda Vinci evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità con la partecipazione di personaggi con le loro testimonianze dal mondo della cultura,con istituzioni,arte, scienza, intrattenimento e dello sport a completare il ricco programma l’intervento e la performance di Achille Lauro. Un viaggio per raccontare la diversità che rende unici… e uniche, alla scoperta dell’inclusione come forza che genera senso di appartenenza e crea nellepersone i presupposti per ricercare la propria felicità. Introdotto da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia con il Direttore Generale del Museo NazionaleScienza e Tecnologia, Fiorenzo Marco Galli si sono alternati Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti MarioBarbuto, l’attivista e promotrice dei diritti delle persone con disabilità ChiaraBisignani, l’ex pallavolista Federica Lisi Bovolenta, il capitano del Milan 1982-1997 e vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi, il rapper Brazzo, il registae comico Marcello Cesena, la scrittrice Marina Cuollo, il Presidente di Take GroupMarco Di Marco, la coach e speaker radiofonica Ivana Di Martino, l’Ing. ClaudioDomenicali AD di Ducati Motor Holding SpA, il Presidente della FondazionePubblicità Progresso Andrea Farinet, la Vice Presidente Fondazione Gaber e ADGoigest Dalia Gaberscik, il Prof. Alberto Gambino Giurista e Prorettore Vicariodell’Università Europea di Roma, Giorgio Gherarducci e Marco Santin dellaGialappa’s Band, l’interprete LIS e Poetry Slammer Eugenia Giancaspro, ilcomico Nathan Kiboba, il Fondatore di Mygrants Christian Richmond Nzi, ilresponsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo Nazionale Scienza eTecnologia Luca Roncella, la Presidente di Parole O_Stili Rosy Russo, la creatordi Stardust Jenni Serpi, il Presidente WeGlad e Vice Presidente PLEF RiccardoTaverna, la Presidente di EDGE Lucia Urciuoli, la Presidente di FondazioneDiversity Francesca Vecchioni e il campione d’Europa con l’Inter 2010 evicepresidente Inter Javier Zanetti,Franco Baresi vicepresidente AC Milan.L'autrice Chiara Gamberale e di altre protagonistedello spettacolo come la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti, la poliedricaChiara Francini, la stand-up comedian Yoko Yamada e l’attrice VittoriaSchisano. Poi ancora l’atleta paralimpico Alessandro Ossola, l’autore, giornalistae podcaster Pablo Trincia, l’ex magistrato e giurista Gherardo Colombo, ilDirettore dell’Amministrazione Penitenziaria di Opera Silvio Di Gregorio, lacampionessa del tennis e vincitrice degli US Open 2015 Flavia Pennetta e la partecipazione di Andrea Duilio AD SKY Italia.



Servizio realizzato da Nick Zonna