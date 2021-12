Sky Media, Adriano Pescetto promosso a nuovo direttore sales e marketing

Sky Media si aggiorna e nomina Adriano Pescetto come nuovo direttore sales and marketing di Sky Media

Il nuovo capo sales e marketing di Sky Media è Adriano Pescetto. Si tratta di una promozione interna, visto che il manager sovraintendeva al marketing del braccio commerciale di Sky. Prende il posto di Paolo Romano – in Sky Media dal 2019 – che lascia l’azienda per intraprendere un nuovo percorso di carriera.

In Sky dal 2004, Pescetto ha cominciato la carriera nel mondo delle concessionarie nel 1999 lavorando per Cairo Communication. In passato, è stato marketing director di Sky Media Deutschland.

Pescetto riporterà a Evelyn Rothblum, Executive vice president advertising, partnerships & distribution Italy and Germany dell’azienda. Avrà un ruolo rilevante per tutto l’Hub di gruppo dell’advertsing partnerships & distribution guidato da Patrick Béhar, collaborando con i mercati UK e Germania per far crescere Sky Media come concessionaria di pubblicità in tutta Europa.