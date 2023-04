Sky Media nomina Marco Ravasi come nuovo direttore vendite

Pulizie di primavera in casa Sky. Arriva un nuovo direttore vendite per Sky Media, il ramo pubblicitario dell’azienda guidata da Andrea Duilio.

Come fa sapere Prima Online, questa novità porta il volto di Marco Ravasi, già direttore commerciale uscente del Beauty & Luxury per Condè Nast. Il nuovo Sales director vanta esperienze di rilievo nel settore Advertising & Editorial commercial business, in particolare per Sony, Technogym e L’Oréal.

Il rinnovamento in atto parte da lontano. Nell’ultimo anno infatti sono stati rivoluzionati gli assetti sul fronte Advertising Partnership e Distribution. La stessa managing director, Giuseppina Violante, ricopre il prestigioso ruolo dal luglio 2022. È proprio a lei che Ravasi dovrà riferire nel corso del nuovo incarico , ma i due partono avvantaggiati nell'intesa da un denominatore comune: il passato nel noto gruppo francese di cosmetica.