Smart working, il ribaltone di Zoom i lavoratori richiamati tutti in azienda

Zoom, cambia la policy societaria. Addio all'era Covid, tutti in ufficio

Novità clamorosa in Zoom, la società di video comunicazione simbolo dello smart working ha deciso di cambiare strategia, addio al lavoro da casa e tutti di nuovo in ufficio. Il gruppo - riporta Repubblica - ha chiesto al suo personale di tornare a lavorare in presenza. La notizia non è passata inosservata e tutti i principali giornali e agenzie straniere ne hanno dato notizia in prima pagina. L’azienda — riporta la Bbc — volta pagina e ritiene che un "approccio ibrido strutturato" sia più efficace e che le persone che vivono entro 50 miglia (80 chilometri), da una qualsiasi sede dell’ufficio, dovrebbero lavorare in presenza.

Quanto? Almeno due volte a settimana. Zoom, in realtà si è semplicemente allineata alla politica di una lunga serie di aziende, da Amazon a Google a Disney, che richiedono ai lavoratori la presenza alla scrivania.