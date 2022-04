Snam, l'addio polemico di Marco Alverà: "Il futuro è per chi ha le competenze"

Snam, l'addio di Alverà su LinkedIn: l'ex Ad chiude i saluti con un velo polemico? Il post del top manager

Dopo 6 anni di onorato servizio, Alverà lascia la guida di Snam. Ieri, mercoledì 27 aprile, Marco Alverà, amministratore delegato della Società NAzionale Metanodotti, tra le più importanti realtà nostrane del settore delle infrastrutture energetiche, si è alzato dalla poltrona di CEO lasciando spazio al nuovo numero uno Stefano Venier.

Dopo aver salutato, ringraziato e soprattutto elogiato la “sua” ex azienda durante l’assemblea che ha deciso il nuovo Cda, il top manager ha voluto dare l’ultimo, vero, saluto su LinkedIn, il social network “dedicato” al mondo del lavoro. Anche sul social, ma questa volta in forma scritta, Alverà si lascia andare con uno tsunami di elogi e ringraziamenti. Ma c’è un “P.s.” alla fine della “lettera” che lascia spazio a ipotesi di un addio sì sereno, ma forse un po’ polemico.

“È il mio ultimo giorno da CEO di Snam”, esordisce Alverà, “un’azienda bellissima in cui ho trascorso sei anni straordinari. Grazie al lavoro di tutta la #squadra, abbiamo fatto molto per farla crescere e renderla protagonista del settore energetico. Penso agli sforzi fatti per completare il TAP, alle nuove iniziative nella #transizione energetica, alla indispensabile attività quotidiana sul territorio e negli impianti. E poi alla passione e competenza che abbiamo messo a servizio delle istituzioni per contribuire al dibattito pubblico sul futuro dell’energia, al nostro impegno per rendere Snam un leader degli #ESG e un’azienda attraente nella quale lavorare”.