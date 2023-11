Social, Biasin crolla ma rimane in vetta: Scanzi solo decimo. E Travaglio...

Social, Biasin crolla ma rimane primo.

Biasin crolla ma rimane primo. A ottobre, secondo la classifica realizzata per Primaonline da Sensemakers, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin rimane al primo posto, come nella precedente graduatoria, con un totale di 3,2 milioni di interazioni.

Lorenzo Tosa, da parte sua, scala in un colpo solo tre posizioni posizionandosi dietro Biasin con un volume di oltre 1 milione di interazioni con appena 89 pubblicazioni, distribuite equamente su Instagram e su Facebook.





Fanno capolino in classifica, come scrive Primaonline, due importanti ritorni: quello di Emilio Mola, giornalista cresciuto professionalmente a ‘Senzacolonne’, testata locale brindisina, occupandosi per diversi anni di cronaca nera, giudiziaria e politica; e quello di Fabio Caressa.

Salvo Sottile, dopo l’exploit del mese scorso con quasi 20 milioni di video views, a poche settimane dal suo nuovo esordio televisivo, vede, nel mese di ottobre, dei dati social in contrazione nonostante abbia incrementato la sua attività di pubblicazione del +13%.