Social, Di Marzio vola (+68%) e Scanzi si blocca: boom sport, corre Biasin

Top giornalisti social, Scanzi regna indisturbato: a maggio vola Di Marzio (+68%)

A maggio non cambia il primo posto, ma le posizioni dietro. Nella top 15 dei giornalisti più cliccati sui social stilata da Sensemakers, si assiste a una crescita diffusa in termini di interazioni, con una particolare rilevanza per i giornalisti focalizzati sullo sport.

Scanzi primo, seguono Di Marzio e Biasin. Il podio

Osservando il ranking, Scanzi è stabile in cima al podio, anche se il giornalista firma del Fatto Quotidiano non riesce a fare il “salto di qualità” e raggiunge il medesimo livello di interazioni del mese scorso (4,1 milioni). Vi è stata, comunque, una leggera crescita sulle visualizzazioni video (+7%). Alle calcagna, Di Marzio e Biasin, con il primo in crescita del +68% in termini di interazioni.

È interessante notare che i contenuti più performanti per le due firme sportive non siano per una prestazione sul campo. Per Di Marzio il post che ha raccolto più interazioni è l’immagine ormai iconica di Claudio Ranieri che assiste alla standing ovation in suo onore durante la partita Roma-Leicester.

Biasin invece scherza sul dualismo matrimonio/calcio, elogiando la neo-moglie che gli ha consentito di guardare la sua Inter impegnata in una delicatissima trasferta a Udine invece di godersi il primo giorno da sposato.

Top giornalisti social, sportivi in 7 posti su 15

A dominare il ranking di maggio, comunque, sono proprio i giornalisti sportivi, i quali occupano sette posizioni su quindici. Da sottolineare le crescite di Alfredo Pedullà e Romeo Agresti (rispettivamente +67% e +34%), provenienti però da piattaforme diverse: il primo raggiunge ottimi risultati su Twitter, mentre per il secondo i post con più interazioni sono su Instagram.

Entrano inoltre due ulteriori firme legate allo sport: Federica Masolin, volto delle corse automobilistiche sportive per Sky Sport, e Carlo Pellegatti, storico nome legato al Milan, che da qualche tempo si è dedicato a raccontare retroscena e opinioni sui rossoneri sulla propria pagina Instagram e (soprattutto) sul proprio canale YouTube.

