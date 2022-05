Social, Scanzi primo ma crollano le video-views: Mentana cade giù dal podio

Social, Andrea Scanzi rimane al primo posto anche con il 41% di videoviews in meno: crolla Enrico Mentana

Andrea Scanzi non si sposta dalla prima posizione, ma non vale lo stesso per le video views. Ad aprile, la classifica dei giornalisti più social stilata da Sensemakers. Andrea Scanzi si conferma best in class, nonostante registri un significativo calo nel dato delle video views nel confronto con il mese precedente (-41%). Il podio, però, si compone di volti nuovi come quelli di Fabrizio Biasin e Gianluca Di Marzio, entrambi legati al mondo del calcio. Gli unici, tra l’altro, insieme a Nicola Porro, Toni Capuozzo e Roberto Giusti a vedere una crescita nel mese di aprile in termini di interazioni.

Biasin registra un +26%, aiutato dalla condivisione su Instagram di contenuti di apprezzamento sulle prestazioni e qualità di difensori (Skriniar in particolare) e centrocampisti (Barella, Brozovic e Calhanoglu) interisti, elementi cardine di un’Inter in lotta per lo scudetto.

Da parte sua, Di Marzio vede un incremento del 12% rispetto al mese scorso, inevitabilmente con contenuti relativi al calcio nazionale e internazionale. Anche nella sua personale top3 contenuti pubblicati su Instagram, il primo che mostra la maglietta autografata da Benzema dopo la sfida al cardiopalma di Champions contro il Chelsea, seguito da una notizia di calciomercato in formato pesce d’aprile e dal saluto al procuratore Mino Raiola, scomparso l’ultimo giorno di aprile.

In generale, come riporta Primaonline, si può notare un calo in termini di interazioni per tutti i giornalisti appartenenti al mondo delle notizie di cronaca. Tra questi da evidenziare la performance di Toni Capuozzo (+33% sulle interazioni e +799% sulle visualizzazioni video) grazie anche e soprattutto a un lungo video girato il 2 aprile a Bucha dalla polizia ucraina (due giorni dopo la liberazione di Bucha), in cui non si vedono morti, portando Capuozzo a interrogarsi sulla veridicità delle terribili immagini pubblicate da molti giornalisti e media a partire dal 3 aprile.

