Sportcom acquisisce 6 testate storiche. Anche "Automobilismo" e "Motociclismo"

Sportcom, nato a dicembre 2019, acquisisce sei testate storiche del settore automotive da Edisport Editoriale: “Automobilismo”, “Automobilismo d’Epoca”, “Motociclismo”, “Motociclismo d’epoca”, “Motociclismo Fuoristrada” e “Gli Speciali di Motociclismo”. L’obiettivo, come riporta PrimaOnline, che vede aggiungersi i sei brand ai tre già presenti all’interno del gruppo editoriale, ovvero “Vela e Motore”, “Il Tennis Italiano” e “Cyclist”, consiste nel supportare, dal punto di vista cartaceo, le testate stesse e, allo stesso tempo, svilupparle attraverso un sistema di comunicazione sinergico. Come si legge nel comunicato, a proposito di questi ultimi, organizzati appositamente per coinvolgere ulteriormente gli appassionati del settore automotive, due giorni fa, il dieci maggio, si è concluso il Tester Day, un appuntamento di 4 giorni al Castello di Paderna (PC) durante il quale gli appassionati hanno potuto guidare e confrontare, insieme ai giornalisti della testata “Motociclismo” le grandi novità 2021 del mondo delle due ruote.