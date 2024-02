Spot Pupa, Crocini (Famiglie Arcobaleno): "Il vero choc è morire per amore"

"La polemica che definisce scioccante lo spot di Pupa per Sanremo è infondata, sterile e inutile. Lo spot non ha nulla di scioccante, è un richiamo fedele al film "Il Laureato", viene solamente sostituita la figura maschile con una femminile. E' ridicolo che in Italia e in Europa nel 2024 si possa ancora pensare che uno spot possa cambiare o condizionare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di un bambino o di una bambina. Vale la pena ricordare che quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale hanno riconosciuto il matrimonio egualitario, a breve anche la Grecia lo approverà. Solo i paesi dell'est e l'Italia non lo hanno fatto". Così Alessia Crocini, Presidente di Famiglie Arcobaleno, entra nella polemica scatenata dallo spot di Pupa che Affaritaliani.it ha potuto diffondere in anteprima.

"E' ridicolo - aggiunge la Crocini - pensare che l'omosessualità o la transgenerità non transgenderismo possano essere considerate delle mode, che si possa pensare che siano qualcosa che esiste solo perché ne parliamo. Le donne che amano le donne, gli uomini che amano gli uomini sono sempre esistit*, basta aprire un qualunque libro di storia per verificarlo. Sono esistit* anche quando amare una persona del proprio sesso faceva finire in manicomio, in carcere o condannat* a morte. E sappiamo che ci sono molti paesi nel mondo dove ancora questo accade, e ciò nonostante questo non impedisce a una persona di amare un'altra persona. Forse è di questo che ci dovremmo preoccupare. Che qualcuno possa essere ucciso ancora oggi perché ama un'altra persona".