Spotify, consigli per utilizzare l'app e la versione web al meglio

Come scaricare Spotify, utilizzare la sua versione web e creare playlist adatte alle nostre esigenze e ai nostri gusti

Spotify è l'applicazione per lo streaming musicale più famosa al mondo. Ci consente di ascoltare la nostra musica e i nostri podcast preferiti con o senza pubblicità. Permette di creare playlist personalizzate o di ascoltare le centinaia e centinaia già esistenti. Inoltre, ci fa scoprire tantissima nuova musica grazie a funzioni come Discover Weekly, che raccomanda nuove canzoni e artisti da ascoltare ogni settimana. Insomma, si tratta di una soluzione necessaria per chiunque abbia una grande passione per la musica e voglia avere a disposizione una libreria sempre aggiornata e praticamente senza eguali. Ecco tutto ciò che devi sapere per utilizzare questo servizio al meglio, soprattutto se vuoi sfruttarlo sul web.

Come scaricare e installare Spotify su smartphone e computer

L'app è disponibile su tutti gli store più importanti, quindi basta scaricarla come qualunque altra per poterla utilizzare fin da subito. Dopo il download per prima cosa dovrai creare un account.

L'installazione e l'utilizzo sono gratuiti, ma in questo caso l'app sarà disponibile solo con pubblicità e molte limitazioni. Per toglierle dovrai fare un upgrade a un account premium. In questo modo avrai molte più funzioni. Potrai ad esempio ascoltare la musica offline, senza pubblicità e con un audio di qualità maggiore.

E se volessi utilizzare il servizio sul computer? Non c'è problema. Il sito web di Spotify offre un music player che gli utenti possono incorporare sul proprio computer, una vera e propria app sviluppata per il web. Quest'ultima può essere personalizzata e fornisce informazioni sulla canzone, l'artista e l'album che stai ascoltando.

Ecco i passaggi necessari per avere la versione web di Spotify. Per prima cosa, vai sul sito ufficiale. Se non sei già loggato, inserisci username e password. Ora clicca sul tab Browse e seleziona Web Player, e quindi effettua il download per avere l'app in versione desktop. Per ascoltare la musica, scegli semplicemente la canzone o l'album che vuoi ascoltare. Puoi anche creare playlist, aggiungere canzoni ai preferiti e altro ancora sia attraverso l’app mobile che quella utilizzabile su computer.

Come creare playlist con Spotify

Spotify concede di creare playlist personalizzate per qualsiasi occasione. Sia che tu stia aggiornando quella per il lavoro o che tu voglia invece realizzarne qualcuna per una festa, seguendo questi suggerimenti non avrai alcun problema a creare quella dei più adatta alle tue esigenze.

Creare una playlist è davvero semplice. Su Android fai tap sulla voce “La tua libreria” e poi su “Crea”. Inserisci il nome e poi inizia ad aggiungere i brani pigiando sul tasto + accanto ai titoli di quelli presenti nella sezione “Suggeriti”, oppure cercane altri manualmente nella sezione “Cerca”. Ricordati che puoi rendere la playlist collaborativa, per permettere ai tuoi amici di modificarla a piacimento, puoi rinominarla, eliminarla o renderla segreta, per non condividere questa tua selezione con il resto degli utenti di Spotify.

Il procedimento è simile se utilizzi un iPhone o un iPad, mentre se utilizzi la versione web dell'app dovrai pigiare sul pulsante “Nuova playlist” nella barra laterale. Dopo aver inserito il nome, puoi scegliere un'immagine per personalizzare la copertina e inserire anche una descrizione per far capire agli utenti che tipo di canzoni hai scelto di raccogliere. Dopo averla creata, inserisci le canzoni nell'ordine che preferisci, prendendole anche in questo caso dai Suggeriti o cercandole nell'apposita sezione.

Insomma, realizzare nuove raccolte di canzoni è semplicissimo. Bastano pochi gesti per avere a disposizione quella più adatta a ogni occasione. E se hai un account premium, puoi effettuare il download dei brani per poter ascoltare la tua musica del cuore anche quando non hai una connessione a internet a disposizione.