Spotify down, problemi all'app di musica in tutto il mondo: la situazione

Spotify down: da tutto il mondo arrivano segnalazioni di malfunzionamenti per la popolare app di streaming musicale

Questa mattina Spotify, l'app di streaming musicale con milioni di utenti a livello globale, sembra non funzionare come dovrebbe. Sui social network sono emerse numerose segnalazioni in merito alle difficoltà nell'utilizzare il servizio. Alcuni lamentano il fatto che Spotify non permette di accedere alle playlist scaricare sul telefono e compare un messaggio di errore "Si è verificato un problema – Verifica la connessione a internet e riprova". Altri invece affermano che sia impossibile skippare o che la piattaforma passi da una canzone all'altra in modo casuale. Come conferma Downdetector, i problemi a Spotify riguardano soprattutto l'Europa.

Spotify down: AGGIORNAMENTO (ore 12:00)

Spotify conferma che le difficoltà tecniche sono state risolte: