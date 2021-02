Spotify, la piattaforma suggerirà brani musicali in base all'umore

Spotify brevetta una nuova funzione che sfrutta il riconoscimento vocale degli utenti per suggerire brani musicali in base all'umore e allo stato d'animo. La piattaforma, come spiegato da 9to5Mac, ha di recente ottenuto un brevetto basato sul riconoscimento vocale che riesce a comprendere il tono della voce e il contesto in cui si trova l'utente in un dato momento, per poi suggerirgli una selezione musicale ad hoc. Nessuna notizia ancora però sui tempi e modi del brevetto, come dichiarato dalla stessa società svedese di streaming musicale.