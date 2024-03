Spotify sceglie Publicis Media per la gestione del media globale

Spotify ha scelto Publicis Media come nuova agenzia media a livello globale, al termine di una gara iniziata a metà del 2023 con la consulenza di MediaSense - a giugno ci sarà il passaggio di consegne con l’agenzia di Interpublic Group UM

Publicis Media ha creato una unit ad hoc per gestire il cliente, si tratta di Publicis OneVibe.

“Mentre l'attività e le ambizioni di Spotify si evolvono, abbracciare il cambiamento è fondamentale per noi, così come fare tutto il possibile per connettersi con un pubblico globale in continua espansione di oltre 602 milioni di utenti in più di 180 mercati. Attendiamo con impazienza di avviare un nuovo capitolo di eccellenza nel brand media e nel performance marketing con Publicis OneVibe”, ha commentato Marc Hazan, vicepresidente marketing e partnership di Spotify.