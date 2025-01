Squid Game 3, quando esce? La data spoilerata per errore e le prime immagini della serie finale

Squid Game 3, quando esce? Sul profilo YouTube di Netflix Corea è comparso per breve tempo un messaggio con la data di uscita degli ultimi episodi

Il 26 dicembre ha debuttato su Netflix la seconda stagione di Squid Game, la serie evento coreana che ha incollato al video milioni di spettatori in tutto il mondo. Il finale aperto ha lasciato a molti l'amaro in bocca ed è salita alle stelle l'attesa per la terza e ultima stagione.

Il primo gennaio è stata lanciata una breve clip dedicata a Squid Game 3 in cui si scopre che ci sarà una seconda bambola assassina nel gioco "Un, due tre stella" dalle fattezza di un bambino e il cui nome è Chul-su. Per quanto riguarda l'uscita, alla fine di Squid Game 2 si parla di un lancio nel 2025 ma sull'account YouTube di Netflix Corea era comparso un messaggio, poi cancellato, in cui si parlava del lancio della terza stagione il 27 giugno 2025.

Al di là della possibile data di uscita, le informazioni su Squid Game 3 al momento sono pochissime. C'è chi ipotizza che la storia potrebbe espandersi oltre la Corea del Sud, toccando anche altri Paesi, e chi invece punta su un approfondimento del tema del traffico di organi, che ha avuto un ruolo importante nella seconda stagione.

Hwang Dong-hyuk, creatore di Squid Game, la scorsa settimana ha parlato della serie finale in questi termini: "A questo punto, qualsiasi cosa è uno spoiler, quindi voglio essere cauto. Ma quello che posso dire, dopo il lancio della seconda stagione, è che credo annunceremo presto la data di lancio della terza. Mi aspetto che venga lanciata intorno all’estate o all’autunno del prossimo anno".