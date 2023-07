Stanzione attacca l'intelligenza artificiale, ma non si capisce su cosa

Il nuovo confuso attacco del Garante della Privacy Stanzione all'intelligenza artificiale

Pasquale Stanzione è il presidente della Autorità per la privacy e da qualche tempo è balzato agli onori della cronaca per la sua crociata contro l’Intelligenza Artificiale. In verità non è che si capisce molto il ruolo di questa Agenzia visto che per fare qualsiasi cosa servono appunto i dati che del resto vengono rivelati anche al supermercato sotto casa. Diciamo che da quando c’è l’Agenzia occorre schivare in continuazione le richieste di cookie e contro-cookie per entrare in qualsiasi sito, producendo una notevole perdita di tempo. Insomma un vero flagello digitale che in nome della privacy ci chiede continuamente di acconsentire o no.

Quando invece ci sono problemi reali, tipo garantire l’anonimato su Google, il percorso è complesso e difficile e quasi sempre si risolve in un nulla di fatto. Ma questo fa parte dell’evoluzione della “burocrazia ostativa” che caratterizza particolarmente l’Italia.

Qualche tempo fa il Garante si è distinto per l’eccessivo zelo ed ha bloccato – siamo stati i primi al mondo - ChatGpt, cioè l’applicazione più famosa della Intelligenza Artificiale, che deve spaventare particolarmente Stanzione. La motivazione è che i dati dell’utente non sarebbero stati al sicuro e così ha bloccato tutto fortunatamente solo per qualche tempo, date le proteste che erano sorte da parte di utenti e dal mondo scientifico.