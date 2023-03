Starhotels affida ad Armando Testa la comunicazione del brand

Starhotels si affida ad Armando Testa

Armando Testa ottiene per affidamento diretto la gestione della comunicazione di Starhotels. Il gruppo privato alberghiero italiano leader nell’ospitalità a 4 e 5 stelle dispone di 30 hotel per un totale di oltre 4200 camere e residenze di lusso situate nel cuore delle migliori destinazioni italiane, oltre a Londra, Parigi e New York.

Come riporta Primaonline, oltre a sviluppare la nuova strategia di comunicazione del brand, l’agenzia di cui è ad e presidente Marco Testa e di cui è consigliere delegato Nicola Belli si occuperà di revisionare anche la brand identity e di costruire una piattaforma di comunicazione su differenti touch point.