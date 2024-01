Stasera Italia, cambia tutto. Svelato il nuovo titolo del programma

Stasera Italia, svelato il nuovo nome del programma condotto da Bianca Berlinguer

Cambia tutto a Stasera Italia. Il programma precedentemente condotto da Nicola Porro si avvicina alla svolta: dall’8 gennaio, infatti, a condurre il talk show di Rete 4 sarà Bianca Berlinguer, già alla guida di È sempre Cartabianca, in onda nella prima serata del martedì.

Ma a cambiare non sarà solo il conduttore. No, perché a essere stravolto sarà anche il titolo della trasmissione. “Prima di domani”, questo il nuovo nome che verrà affibbiato al programma con l’arrivo di Bianca Berlinguer.

A rivelarlo è Dagospia. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset, quindi bisognerà aspettare per vedere se effettivamente avverrà questo cambiamento. Non resta che rimanere sintonizzati.