Stasera Italia, addio Porro e i suoi flop. Mediaset volta pagina con Bianchina (fin dal titolo del programma)

Stasera Italia cambia titolo, svolta Mediaset con l'arrivo di Bianca Berlinguer

Mediaset cambia tutto. Come precedentemente scritto sul nostro giornale, la conduttrice di “È sempre Cartabianca” su Rete 4 prenderà il timone di “Stasera Italia” conquistando anche la fascia dell’access prime time.

Berlinguer prenderà il posto di Nicola Porro il quale chiude, per ora, la sua esperienza nell’access prime time quotidiano. Ma stando alle indiscrezioni di TvBlog, non è detto che con l'approdo dell'ex volto Rai anche il titolo del programma non possa cambiare, abbandonando la testata attuale di Stasera Italia.

Rimane un mistero il possibile nuovo nome del programma di Rete 4. C'è da dire che Porro viene da una stagione sofferta in termini di ascolti tv. Nelle ultime tre puntate, infatti, Stasera Italia ha raccolto risultati deludenti archiviando uno scarno 4,3% come miglior “punteggio”, il quale non si discosta per nulla dalla media di share della trasmissione.