Rete 4, palinsesto stravolto: Pier Silvio punta forte su Bianchina Berlinguer

Mediaset, Berlinguer punta di diamante. Per lei anche il traino per il preserale

Pier Silvio Berlusconi ha voluto fortemente in Mediaset Bianca Berlinguer e il patron sembra proprio avere un debole a livello lavorativo per l'ex conduttrice della Rai, per lei - si legge su Il Foglio - sarebbe arrivato addirittura al punto di stravolgere totalmente il palinsesto di Rete4. Se siete fan delle soap "Tempesta d’amore" e da due giorni vi chiedete perché, anziché andare in onda alle 19,50 va alle 19,30, qui troverete la risposta. Quando Mediaset ha "strappato" alla Rai la figlia dell’ ex segretario del Pci, Enrico, trasferito il programma "Cartabianca" a Rete 4, l’accordo era: una prima serata e un preserale per Berlinguer. La cifra pattuita supererebbe di 600 mila euro. Il preserale è "Stasera Italia" ed è un'invenzione di Barbara Palombelli. Quest’anno lei ha lasciato.

Su Rete 4 - prosegue Il Foglio - conduce ora la trasmissione di maggior successo che è "Lo sportello di Forum". Non ha mai chiesto nulla ma ha restituito blasone alla rete. Il preserale è stato diviso. Un primo ciclo lo sta conducendo Nicola Porro, il secondo lo condurrà Berlinguer. Nel fine settimana la trasmissione è guidata da Augusto Minzolini. Il primo ciclo sta per esaurirsi e l’8 gennaio debutta "Stasera Italia” di Berlinguer. Il programma non ha mai ricevuto un traino dalla trasmissione precedente, ma per Berlinguer le regole cambieranno. La beffa è che come “traino” viene scelto lo “Sportello di Forum” (la seconda parte) il programma di Palombelli. Risultato? Il Forum "traino" ha totalizzato ieri il 2 per cento di share. Per compiacere Berlinguer hanno dunque ammazzato "Forum". La decisione di smontare il palinsesto di Rete 4 è stata presa da Mauro Crippa e Pier Silvio Berlusconi, i vertici di Mediaset.