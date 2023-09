Stasera Italia Weekend, Minzolini affiancato da Safiria Leccese. Le malelingue: “Commissariato da Mediaset”

Stasera Italia Weekend, Minzolini affiancato da Safiria Leccese

Dopo il debutto dello scorso 9 settembre, Augusto Minzolini non condurrà più da solo Stasera Italia Weekend. A sorpresa, al suo fianco è arrivata Safiria Leccese, giornalista Mediaset di lungo corso.

“Al mio fianco una sorpresa che mi accompagnerà in tutta questa avventura“, ha esordito così ieri, nell’anteprima, l’ex direttore del Tg1, presentando la sua partner. La conduzione doppia, secondo il sito Davidemaggio.it, sembra frutto di una sfiducia da parte di Mediaset nei confronti di Minzolini dopo un debutto non entusiasmante. Dagospia riferisce che il giornalista avrebbe preso malissimo “il commissariamento”. Della serie, il nuovo corso Mediaset non ammette più passi falsi (si veda il cambio del regista a Pomeriggio Cinque dopo una sola puntata).