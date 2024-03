Stefania Orlando: "Ho firmato il divorzio da Gianlorenzi"

Stefania Orlando stanotte a Storie di donne al bivio su rai 2 dopo Arbore a mezzanotte e 30 rivela tutta la verità sul suo divorzio. "Ho firmato il 4 marzo" ha raccontato la Orlando a Rai 2 "ora ho il cuore aperto ad un nuovo amore ma non mi sposo". All'Ansa che ha anticipato il contenuto della intervista di Stefania a monica setta, la show girl ha spiegato che "l'amore con l'ex marito simone Gianlorenzi è finito dopo 15 anni ma ora il dolore ha lasciato posto alla serenità"La showgirl e conduttrice apre il suo cuore e ammette: "Non me lo aspettavo che finisse. Io e Simone ci siamo amati profondamente per oltre quindici anni, però oggi penso che il vero amore è quello che lascia andare".

E a proposito del nuovo uomo che avrebbe preso il posto di Simone nel suo cuore, la Orlando spiega di "essere pronta ad amare di nuovo ma non a sposarsi. Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi - dice - sarebbero le mie terze nozze e in realtà l'uomo della vita io ce l'ho da sempre: è mio padre". Alla domanda di Monica Setta se possa essere stata la sua lontananza dall'ex marito, dovuta alla partecipazione al Grande Fratello, la causa della loro separazione, Orlando risponde: "Sono entrata nel Gf pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio, forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha piu ragion d'essere".