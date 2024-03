Stefano Piccini entra in Armando Testa Torino come client director

Stefano Piccini entra nella sede di Torino del Gruppo Armando Testa con il ruolo di client director

“Ho sempre apprezzato in Stefano Piccini il forte background strategico unito alla grande passione per la creatività e ho condiviso subito con lui i valori fondamentali della nostra agenzia. Benvenuto Stefano” spiega Marco Testa, presidente e amministratore delegato del Gruppo Armando Testa.

Stefano Piccini ha sempre svolto il suo percorso professionale all’estero, tra Madrid e Londra, in qualità di business lead su grandi clienti come Sanofi Pharma, Alfa Romeo, El Corte Ingles, la Banca BBVA, Mars Pedigree, Corona Extra, sia in grandi gruppi come Wpp, Omnicom, Ipg, che in boutique creative come PS21.

“E’ un piacere immenso per me entrare in Armando Testa per l’ambizione del progetto dell’agenzia e per la possibilità di poter lavorare con grandi figure dell’advertising in Italia su grandi clienti nazionali ed internazionali” dichiara Stefano Piccini.