Storie italiane, Eleonora Daniele confermata anche nel 2023-24

Storie Italiane di Eleonora Daniele torna a settembre

Storie italiane, il programma di Rai1 in onda ormai da oltre un decennio, torna anche nel prossimo anno. Da indiscrezioni, giunte alle nostre orecchie, il programma di approfondimento e inchieste sarà in onda anche per la stagione 2023-2024: a settembre il programma della Daniele tornerà centrando, ancora una volta, l'obiettivo del servizio pubblico: fare informazione, inchieste e ascolti. Grandi ascolti che fanno traino anche al programma alla Clerici (in onda subito dopo). Grandi ascolti per la giornalista veneta, che verrà riconfermata.