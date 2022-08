Svolta per Pierluigi Pardo a Rai 2: condurrà il game show "Ti sembra normale?"

Pierluigi Pardo sbarca su Rai 2: in arrivo il nuovo game show pomeridiano "Ti sembra normale?"

Tra le novità dell’offerta di Intrattenimento Daytime della Rai, spicca i una nuova trasmissione che porta Pierluigi Pardo tra i nuovi volti di Rai 2: "Ti sembra normale?", al via dal 17 settembre.



Da sempre impegnato nelle trasmissioni sportive, si tratta di un debutto alla guida di un quiz, in programma nel sabato pomeriggio di Rai 2. E' la versione italiana dell’originale game show americano "Are you normal?".

"Su Rai 2, avremo un nuovo game, dal titolo Ti sembra normale?, un game-talk show nel quale si giocherà con le abitudini degli italiani. Il conduttore è una new entry per la Rai, si tratta di Pierluigi Pardo che si cimenterà in qualcosa di diverso. Stiamo chiudendo con lui, siamo molto fiduciosi. A noi, Pardo sembra perfetto per condurre uno show sulla normalità degli italiani", ha spiegato la direttrice Simona Sala.