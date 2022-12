Tapiro d'oro a Ilaria D'Amico per il flop di ascolti di "Che c'è di nuovo"

Tapiro d'oro a Ilaria D’Amico per il flop di ascolti del suo programma "Che c'è di nuovo" su Rai 2

Questa sera a Striscia la notizia (su Canale 5, alle ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Ilaria D’Amico, dopo il flop di ascolti del suo nuovo programma in prima serata su Rai 2, “Che c’è di nuovo”.

"Io vorrei rimanere, dato che sono stata chiamata per questo progetto. Avete mai visto un nuovo programma di informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere", dice D’Amico accettando il Tapiro. "Quindi non lo cancellano?", chiede il tapiroforo di Striscia.

"Le informazioni che ho io sono di assoluta tranquillità. E Gigi (Buffon, ndr) fa il tifo per me: io e lui andiamo d’accordissimo", conclude la conduttrice, smentendo le voci di una presunta maretta in casa Buffon-D’Amico. Per Ilaria D’Amico è il 5° Tapiro d’oro ricevuto in carriera.

Gli ascolti di "Che c'è di nuovo" su Rai 2

Il programma d'informazione condotto da Ilaria D'Amico non ha mai raggiunto gli ascolti sperati. Infatti, il risultato migliore, per ora, è stato quello di ieri, giovedì 1° dicembre, con il 3,5% di share. Ripercorrendo le puntate, quella del 24 novembre ha registrato il 3,3% di share. Ancora più indietro, la puntata del 10 novembre ha totalizzato l'1,7% di share. Stesso risultato per il primo episodio della trasmissione, che ha totalizzato, appunto, l'1,7%.