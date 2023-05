Tech by her, l'iniziativa sul divario digitale delle donne nel Mezzogiorno

Tech by her, la tecnologia promossa dalle donne. Quando un sogno può diventare un progetto

È stata presentata al Foyer del teatro Petruzzelli di Bari “Tech by her”. L’iniziativa, sponsorizzata da Huawei e focalizzata sul divario digitale delle donne nel Mezzogiorno, ha prodotto un documentario e una ricerca in collaborazione con l’Università di Bari. Un lavoro in sinergia per analizzare i dati, oggetto di un sondaggio somministrato a 689 donne, che hanno evidenziato un’impennata di corsi di formazione online in piena pandemia. La tecnologia, percepita come un acceleratore in campo professionale, ha allargato gli orizzonti, nonostante le difficoltà e il domicilio coatto. Huawei, con “Tech by her” ha lanciato una sfida per abbattere i pregiudizi imperanti nel Sud d’Italia, promuovere la leadership femminile, la diversità e l’inclusività nel settore tecnologico e accrescere la consapevolezza di ciò che le donne possono fare.

I team multidisciplinari Huawei sono composti da donne e uomini che, con caratteristiche differenti si complementano e arricchiscono. Sono dotati di competenze trasversali, parlano più lingue e hanno familiarità con la tecnologia. Queste le parole chiave di chi vuole accedere con sicurezza nel mondo del lavoro.

Secondo Eurostat, nel 2021 l’Italia è quintultima in Europa per numero di donne impiegate nell’ICT (16,1%), meglio solo di Polonia (15,5%), Slovacchia (14,9%), Ungheria (14%) e Repubblica Ceca (10%), ma sono comunque basse anche le percentuali dei Paesi europei più virtuosi, cioè Bulgaria (28,2%), Romania (26%) e Malta (25,7%).