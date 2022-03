Telelombardia, il canale non si vede più? Ecco cosa fare

Telelombardia, cosa fare se non vedi più il canale dopo lo switch off

Telelombardia è sparita dai radar. Molti spettatori dell’emittente sono rimasti a bocca asciutta delle loro trasmissioni preferite da più di 24 ore. Ma ci sono, in proposito, delle motivazioni più che valide. Dalla giornata di ieri appunto, è entrata in vigore la codifica Mpeg4 in luogo di quella Mpeg 2 per tutti i canali nazionali, motivo per il quale ci sono stati anche dei vistosi cambiamenti e molte emittenti locali hanno dovuto fare i conti con problemi.

Sistemare il problema è molto più facile di quanto possa sembrare. La prima cosa da fare, è sicuramente risintonizzare il proprio televisore o decoder, ma appurando che questi ultimi supportino proprio la codifica Mpeg 4. Una controprova in tal senso, deriverà dal fatto di visualizzare i canali HD Rai e Mediaset dalla posizione 501 in poi.