Temptation Island stasera: le anticipazioni del 18 luglio 2024

Temptation Island stasera: giro di boa per Alessia e Lino. Un fidanzato chiede il falò di confronto anticipato

Giovedì 18 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Temptation Island", la trasmissione più seguita dell’estate. Giro di boa per le coppie del docu-reality: al centro della quarta puntata si prevedono nuovi risvolti per Alessia e Lino il loro viaggio nei sentimenti è giunto alla conclusione? E ancora, un’altra coppia viene messa a dura prova portando uno dei fidanzati a richiedere un falò di confronto anticipato: di chi si tratta? A guidare il racconto: Filippo Bisciglia.