Terra Amara, le anticipazioni: terribile incidente per la madre di Yaman

Terra Amara, le anticipazioni di mercoledì 17 agosto: terribile incidente per la madre di Yaman. In onda su Canale5

Lo Yaman rinchiude la moglie in camera da letto. L'uomo, infatti, attraverso un'epistola ha scoperto che Zuleyha aveva intenzione di vedersi con l'ex fidanzato; allora, Demir ha deciso di presentarsi all'appuntamento al suo posto.

Quando lui e Yilmaz si ritrovano faccia a faccia, con grande sorpresa - delusione e rabbia - del secondo, lo scontro è inevitabile. L'Akkaya, però, opta per voltare le spalle allo Yaman ed andarsene; quest'ultimo, invece, estrae la pistola e prende la mira. Hunkar interviene in tempo per fermare la mano di Demir. Dallo spavento, l'ex meccanico esplode un proiettile, ma colpisce accidentalmente la signora. Il rivale in amore, furioso, risponde al fuoco. Al termine della sparatoria, Hunkar viene trasportata d'urgenza in ospedale.