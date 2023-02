Ticket Restaurant, Edenred Italia lancia il nuovo spot con protagonista Valerio Lundini

Ticket Restaurant è in Italia il buono pasto per antonomasia. Il più utilizzato, il più accettato, il più conosciuto. Sì, ma come si usa? Parte da questo spunto la nuova campagna pubblicitaria di Edenred Italia con protagonista Valerio Lundini. Il testimonial spiega in una serie di utilizzi improbabili del Ticket Restaurant semmai come non usarlo: per affettare le verdure, per fermare un tavolo traballante, per “sciabolare” una bottiglia. Una narrazione che fa leva sul linguaggio ironico, quasi surreale, che caratterizza il comico italiano.

Guarda lo spot

La nuova campagna, on air dal 12 febbraio all’11 marzo, è stata ideata, scritta e diretta dall’agenzia Jakala che, oltre al concept creativo, ha curato la progettazione e il design di tutti gli asset strategici. Prodotto da Courage, lo spot racconta il prodotto attraverso una serie di aberrazioni rappresentate con minuzia dal regista Riccardo Digiacomo.

La pianificazione media, studiata e gestita sempre da Jakala, prevede la diffusione dello spot sulle reti La7 e SkyTg24, sulle stazioni radio Radio24, Radio1, Radio 2, Radio Monte Carlo ed emittenti locali, oltre alla sponsorizzazione di alcuni programmi podcast di Radio 24. La comunicazione lavorerà in sinergia e a supporto della pianificazione digital continuativa su web, tramite landing page dedicata, e sui canali Meta, LinkedIn, Tiktok, YouTube, Amazon e Sky Digital.

“Stiamo proseguendo il nostro percorso verso una strategia di comunicazione e acquisizione sempre più innovativa. Il nostro obiettivo è creare una maggiore interazione con gli utenti, attraverso una narrazione ingaggiante, ironica e immediata del prodotto. Per farlo abbiamo deciso, grazie al supporto di Jakala, di coinvolgere Valerio Lundini che si è dimostrato entusiasta di partecipare al progetto”, ha affermato Stefania Rausa, Direttore Marketing & Comunicazione di Edenred Italia.

“Edenred si dimostra ancora una volta un player innovativo - commenta Giorgio Sacconi, Digital & Media Managing Director di Jakala -, sempre pronto a sperimentare nuove forme di comunicazione e ad accogliere le nostre proposte. È uno di quei clienti con cui si sviluppa un rapporto di partnership reale. Strategia, fiducia e divertimento, sono sicuramente gli elementi chiave che hanno accompagnato l’ideazione e la realizzazione della nuova campagna”.