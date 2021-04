TikTok piattaforma per vagabondi? No, lì i giovani trovano il lavoro

Il lavoro per i giovani? Si cerca su TikTok. E chi l’avrebbe mai detto?! Nell’immaginario comune, almeno di chi ha più di vent’anni, TikTok è uno strano social media dove balletti, canti, doppiaggi e scherzi fra adolescenti si alternano ad un ritmo frenetico in video brevissimi. In realtà c’è molto di più: si può addirittura imparare a trovare un lavoro.

Ne abbiamo parlato con Fabiana Andreani, professionista di lavoro e formazione, diventata influencer di TikTok (e Instagram) con i suoi video nei quali insegna a giovani e giovanissimi come cercare lavoro.

Una millenial che ha sfondato nella generazione Z, possiamo definirti così? E come è successo?

Da tanti anni mi occupo di formazione post-laurea e ho una grande curiosità per il mondo dei social media. Usandoli, a un certo punto mi ero stufata di postare foto e utilizzavo sempre di più i video, fino a che un giorno mi è stato consigliato “se ti piacciono tanto i video dovresti aprire TikTok” e da lì, più che un nuovo canale social, mi si è aperto un mondo. È vero, il pubblico prevalente è di giovanissimi, ma proprio per questo ho accettato la sfida di imparare a parlare in una nuova lingua. All’inizio, come tutte le nuove sfide, sembra quasi impossibile, ma una volta apprese le dinamiche di base, tutti possono produrre video di grande successo.

Anche il tema, non è proprio scontato: come mai parlare di lavoro su TikTok?

Un po’ per formazione professionale: è il tema di cui mi occupo da sempre, un po’ perché ho anche voluto introdurre un nuovo tipo di figura femminile che non fosse la ballerina, la mamma o la food blogger. Sono contenta del successo che sto avendo non solo per me, ma anche perché sto dimostrando che su TikTok e con i giovani si può parlare di tematiche serie, basta farlo nel modo giusto. Ora ci sono molte persone che parlano di lavoro ma io ho fatto un po’ da apripista.

Spesso lo stereotipo dei giovani iperconnessi è quello di ragazzi disinteressati a trovare lavoro. E invece?

Invece la mia esperienza dimostra esattamente il contrario: i video che produco sono brevissimi tutorial su come cercare lavoro, piccoli consigli pratici che a chi lavora sembrano scontati ma che per i giovani in cerca di lavoro sono utilissimi per mettersi in gioco. Il successo che sto avendo è segnale di una generazione alla ricerca di opportunità, che ha voglia di provarci ma che ha bisogno del consiglio giusto per farlo. Forse siamo proprio noi più adulti che dobbiamo andare a parlare con i giovani, entrando nel loro territorio e parlando la loro lingua. Io credo di averlo fatto. Posso dire di aver trovato delle ragazze e dei ragazzi forse più concreti di quanto lo eravamo noi, purtroppo anche smarriti per la situazione che stanno vivendo ma ancora pronti a provarci se li si aiuta a farlo. Non cercano il “posto fisso” ma delle aziende che credano e investano su di loro.

Hai mai ricevuto dei riscontri diretti dai ragazzi, oltre ai milioni di visualizzazioni dei tuoi video?

Anche in questo momento, se apro Instagram ho centinaia di richieste di consigli: “Fabiana cosa ne pensi di questo corso?”, “Ciao Fabiana, al colloquio ho risposto così, cosa ne pensi?”, “Fabiana grazie per il tuo consiglio...”. Faccio fatica a rispondere tutti ma è grande un piacere e ci provo.

Visto che ci siamo, vuoi dare qualche consiglio pratico ai giovani lettori in cerca di lavoro?

Molto volentieri. Prima cosa, non devono mollare il colpo: molte volte tendono ad arrendersi se non ricevono una risposta positiva al primo tentativo. Le possibilità sono tante, la vita non è finita, anzi, è appena iniziata! Secondo, imparare a realizzare un buon CV, dove si valorizzano al meglio le proprie competenze. Terzo, è inutile inviare candidature a raffica: identificate i lavori che fanno davvero per voi pensando anche se voi siete adatti per quel lavoro. Ultimo: il cambiamento è una cosa positiva, cambiare obiettivi, corso di studi, percorso, non è una sconfitta ma può essere il modo per avere successo. Se volete altri consigli cercatemi su TikTok e Instagram(fabianamanager).